Star Wars Eclipse: possibile data di rilascio?

Anche con un impressionante trailer di debutto ai The Game Awards 2021, Quantic Dream ha dovuto affrontare problemi con lo sviluppo di Star Wars Eclipse.

Secondo l’insider Tom Henderson, lo scopo principale del trailer era quello di attirare talenti e lavoratori per lo sviluppo, e che sarebbero mancati ancora tre o quattro anni al rilascio del titolo. Tuttavia, le fonti hanno detto a Henderson in un nuovo rapporto su XFire che non ha avuto l’effetto desiderato. Ciò significa che potrebbe essere rilasciato tra il 2027 e il 2028. La pagina Jobs dello studio indica 67 posizioni aperte, molte delle quali abbastanza recenti e per il suo studio parigino.

Tuttavia, utilizzando Archive.org, Henderson ha scoperto che la data di “pubblicazione” di Star Wars Eclipse, nei diversi elenchi, venivano aggiornati periodicamente: alcuni in realtà sono piuttosto vecchi. Ad esempio, la posizione di Senior Level Designer per lo studio parigino è elencata come pubblicata il 28 febbraio 2022 ma sembra essere stata pubblicata per la prima volta il 28 giugno 2021. Questo viene fatto per placare le preoccupazioni sulla mancanza di nuove assunzioni. In quanto tale, lo studio ha lottato per assumere nuovi talenti a seguito delle accuse di cultura tossica sul posto di lavoro. Resta da vedere come andranno le cose nei prossimi anni, specialmente con altri problemi come le dimensioni del gioco e i limiti del motore.