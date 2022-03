Festa del Papà 2022: i regali hi-tech per sorprenderlo

Il 19 marzo si avvicina e la ricerca del regalo perfetto per il papà inizia. Come sorprenderlo? L’Hi-tech mette tutti d’accordo, con un regalo tecnologico vai a colpo sicuro e trovi l’ispirazione per ogni gusto! L’idea perfetta per un papà sportivo o amante della musica e delle serie tv, o ancora, un papà lavoratore o gamer che adora sperimentare nuovi prodotti. Con le nostre proposte diverse per tutte le tasche regalerai un gadget, ma anche un sorriso al tuo primo supereroe. Dagli iconici speaker Hi-Fi allo stereo portatile firmati Teufel, al mouse verticale e alla webcam in 4K di Trust, a Devolo con la possibilità di rendere super performante la propria rete di casa. E non può mancare anche qualche proposta in vendita su QVC!

Per un papà alla ricerca di un audio di qualità Made in Berlin

Airy Sports TWS – Vibrazioni ad alto ritmo

Cuffie sportive in-ear professionali senza fili con driver HD linear, progettate per offrire un’elevata qualità di ascolto, massima resistenza e autonomia durante le sessioni. Ideali per i papà sportivi che adorano concentrarsi con della musica. Dotate di Driver HD lineari ad alta resilienza con una risposta in per alti precisi, medi caldi e bassi potenti. Autonomia fino a 31 ore con custodia di ricarica, oltre 7 ore di riproduzione con una sola carica. Disponibili nella colorazione Black al prezzo: 149,99€

ULTIMA 40 – Per un ritorno all’Hi–Fi

Questa coppia di diffusori Hi-Fi da pavimento rappresenta un’intramontabile leggenda all’interno della linea più celebre di Teufel. ULTIMA 40 è in grado di offrire altissime prestazioni acustiche per l’ascolto di musica, film e videogiochi grazie al sistema a 3 vie con due woofer ad alta potenza, per livelli elevati e senza distorsioni. ULTIMA 40 è compatibile con qualsiasi amplificatore stereo o ricevitore AV, disponibile anche come set surround. Prezzo 499,99€

BOOMSTER – Colonna sonora delle tue giornate

Il sistema audio stereo Bluetooth DAB + / FM più̀ popolare e iconico del brand. Grazie a nuovi aggiornamenti e a nuove feature, è il compagno perfetto per il papà che adora ascoltare le nuove hit e le canzoni del cuore. Dotato della tecnologia Dynamore by Teufel, fornisce un palcoscenico acustico avvolgente, con una potenza RMS di 42 Watt è davvero instancabile: permette una riproduzione fino a 18 ore. Radio analogica e digitale con Bluetooth 5 con apt-X® per lo streaming wireless di musica/podcast in qualità CD tramite Spotify & Co., supporta multipoint (collega un secondo smartphone) e stereo true wireless. Prezzo 369,90

Per un papà che ama la praticità e vuole ottimizzare lo Smartworking

VOXX: Mouse wireless ergonomico ricaricabile

Un mouse wireless ricaricabile con display digitale e design ergonomico verticale, per offrire il comfort ottimale, per un papà super lavoratore. Funzionale e resistente è dotato di nove pulsanti: il pulsante DPI permette di regolare la velocità del cursore, mentre quelli laterali servono a spostarsi rapidamente avanti e indietro nel browser.

Può essere collegarlo via USB o Bluetooth su PC, notebook, tablet o smartphone rendendo il prodotto particolarmente versatile.

Prezzo: 49,99 euro

TEZA: Webcam Ultra HD 4K

Una webcam con campo visivo di 74° e due microfoni integrati, con lo smartworking, sempre più presente per il papà la prima impressione a lavoro è fondamentale. Grazie a questa webcam sarà possibile avere una migliore percezione della profondità, immagini a maggiore definizione e colori vivaci. L’obiettivo farà tutto da sé grazie all’autofocus, mantenendo un’inquadratura chiara e nitida e con un doppio microfono stereo incorporato cattura audio in alta qualità e acquisisce suoni chiari da più direzioni. Prezzo: 139,99 euro

Disponibile su Amazon

Dalyx: Dock multi porta USB-C 10-in-1

Un raffinato docking station multi-porta USB-C 10-in-1 in alluminio che permette di avere una connettività versatile utilizzando un’unica connessione USB-C. Per il papà è fondamentale trarre il massimo dal proprio laptop, collegandosi con più dispositivi attraverso USB-C, HDMI, USB-A e una porta di rete. Passare dal lavoro al relax non è mai stato così semplice: collegando il tablet o il laptop a un monitor o alla TV è possibile vedere film, serie tv e foto in Ultra HD 4K. Con Dalyx 10-in-1, è possibile lavorare in pieno comfort, impostando il laptop secondo l’angolo di visuale e l’altezza migliori, rappresenta quindi un complemento di grande effetto estetico per la dotazione di lavoro e d’ufficio. Prezzo: 119,99 euro

GXT 391 THIAN: CUFFIE GREEN CON MICROFONO GAMING WIRELESS

Sono cuffie pensate per il comfort, con un occhio all’ambiente: design leggero ed ecosostenibile in materiali riciclati e robusti padiglioni auricolari in similpelle con strato superiore in rete. La batteria ricaricabile integrata garantisce fino a 13 ore di autonomia, mentre il dongle USB 5,8 GHz ti offre una connessione ultraveloce. Le prime cuffie eco-friendly GXT 391 THIAN realizzate con l’85% di plastica riciclata, certificata da SCS, che rispondono perfettamente ai criteri di economia circolare, tanto richiesti dai consumatori di oggi. Il regalo perfetto per il papà tech, ma che pone attenzione all’ambiente. Prezzo: 69,99 euro

Per un papà sempre connesso

devolo: Magic 2 WiFi 6

L’adattatore Powerline più veloce al mondo con standard Wi-Fi 6 fino a 1800 Mbps. Un design semplice e discreto che racchiude tecnologie performanti. Attraverso l’installazione Plug-and-play è facile e intuitiva: una volta inserito nella spina il primo adattatore, tutti gli altri adattatori che vengono inseriti si connettono l’uno con l’altro, senza bisogno di premere alcun pulsante. A questo punto basta semplicemente connettere un adattatore al router utilizzando un cavo Ethernet e devolo Magic è pronto per essere utilizzato.

Dal computer nello studio alla Smart TV nel salotto, il segnale Internet raggiunge tutti i dispositivi un regalo comodo e utile per il papà che adora rilassarsi con qualche film e serie tv.

PER UN PAPA’ SPORTIVO

TREVI su QVC

T-Fit 270 Smart Fitness Band con funzione chiamata compatibile Android e IOS. Prezzo: 69,90 euro

PER UN PAPA’ “NOSTALGICO”

TREVI su QVC

Giradischi stereo Bluetooth con mobile in legno e altoparlanti stereo incorporati. Prezzo: 99,90 euro

In vendita su QVC

THE HOUSE OF MARLEY su QVC

Set 2 speaker GET TOGETHER da scaffale in bambù e tessuto.

Prezzo: 159,00 euro

In vendita su QVC