Zombie Army 4 Dead War: in arrivo prossimo porting

Zombie Army 4 Dead War è stato lanciato per la prima volta poco più di un paio di anni fa, ma lo sviluppatore Rebellion ha aperto la strada a una base di giocatori più ampia per immergersi gradualmente nelle sue offerte.

Dopo aver migliorato il gioco per Playstation 5 e Xbox Series X/S l’anno scorso, ora la casa di sviluppo sta portando il titolo anche su Nintendo Switch, con un trailer appena rilasciato ed un aggiornamento del blog ufficiale del gioco che descrive in dettaglio le funzionalità del port.

Il titolo funzionerà a 30 FPS, fino a 1080p quando il proprio Switch è agganciato, e fino a 720p quando è sganciato. Nel frattempo, includerà anche il supporto per i controlli giroscopici, mentre il gioco includerà anche tutti i contenuti della prima stagione e le mappe dell’Orda post-lancio gratuitamente. I contenuti della seconda e della terza stagione, nel frattempo, saranno disponibili per acquisti separati. Infine, il gioco consentirà anche di trasferire i dati di salvataggio della propria versione di Steam sul proprio Switch, anche se non sarà possibile il contrario, mentre non ci sono progressioni di livello medio o acquisti multipiattaforma.

Zombie Army 4 Dead War verrà lanciato per Nintendo Switch il 26 aprile ed è attualmente disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Google Stadia.