Battlefield 2042: nuovo aggiornamento in arrivo

Una sorprendente mancanza di funzionalità e di meccaniche promesse è stata una delle numerose ragioni della caduta inaspettata e drastica di Battlefield 2042, che sta lottando per riprendersi a distanza di mesi dal suo lancio.

Una di queste funzionalità basilare era un vero e proprio quadro di valutazione dettagliato, anche se l’aggiornamento con cui doveva arrivare è già stato ritardato una volta, anche se sembra che si dovrà aspettare un po’ di più. Precedentemente previsto per la prima settimana di marzo, DICE ha recentemente annunciato in un nel sito ufficiale del titolo che il prossimo aggiornamento dello sparatutto multiplayer arriverà ora la prossima settimana, con una data di rilascio fissa attualmente sconosciuta. Gli sviluppatori scrivono:

“Avevamo intenzione di rilasciarlo alla fine di questa settimana, ma abbiamo deciso di trattenerlo in modo da essere nella posizione migliore per supportare in caso di problemi che potrebbero essersi verificati durante il fine settimana.”