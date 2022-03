The House of the Dead Remake: annunciata data di uscita

Dopo essere stato annunciato lo scorso anno e apparentemente scomparso nel nulla non facendo sapere più niente, The House of the Dead Remake ha ricevuto un nuovo trailer di gioco e una nuova data di uscita.

Il titolo sopra citato uscirà quest’anno, dopo essere stato annunciato in quello precedente. Il gioco sarà disponibile dal 7 aprile per Nintendo Switch e costerà 24,99 EUR. La casa sviluppatrice MegaPixel Studio, insieme al suo editore Forever Entertainment, hanno reso disponibile sul canale YouTube di quest’ultimo il trailer con la data di uscita del titolo.

Sviluppato da MegaPixel Studio, questo remake del classico sparatutto arcade del 1997 offre grafica e controlli contemporanei pur mantenendo lo stesso gameplay come mostrato nel trailer della durata di poco più di un minuto. Oltre al supporto per due giocatori nel multiplayer locale, ci sono anche finali multipli e obiettivi da sbloccare. Sono incluse anche la modalità foto e una nuova modalità di gioco in cui i giocatori affrontano orde di zombi insieme ad un “arsenale” di armi sbloccabili. Se ciò non bastasse, c’è anche una modalità Galleria in cui i giocatori possono dare un’occhiata più da vicino a nemici e boss incontrati durante il gioco.

I preordini per The House of the Dead Remake iniziano il 31 marzo.