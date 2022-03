Elden Ring: la nuova patch sistema le problematiche con i controller su PC

Anche un gioco incredibile come Elden Ring non è perfetto, ma anche se l’epico open world di FromSoftware è stato lanciato con alcuni problemi tecnici, lo sviluppatore giapponese ha lavorato dietro le quinte dal suo recente lancio per risolverli. Le patch sono state distribuite per risolvere problemi di prestazioni, connettività e altro su tutte le piattaforme, e ora un’altra patch è stata distribuita per la versione PC del gioco.

Le note della patch, curiosamente, sono molto brevi e si concentrano interamente su una cosa: i problemi riscontrati dagli utenti della piattaforma appena citata non appena si collegava un controller. Ecco la descrizione delle patch notes

Corretto un problema in cui i controller collegati al PC non venivano riconosciuti in determinate circostanze.



Elden Ring ha, con poca sorpresa, avuto un inizio stellare per quanto riguarda le vendite. Oltre a dominare le classifiche di vendita fisica del Regno Unito la scorsa settimana, ha anche visto il più grande lancio per un gioco non-FIFA o Call of Duty nella regione da Red Dead Redemption 2 del 2018. Nel frattempo, in Giappone, il gioco ha debuttato in cima alle classifiche di vendita settimanali con oltre 278.000 unità vendute in un periodo di tre giorni.

Elden Ring è disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.