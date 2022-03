PlayStation Plus e PlayStation Now “fusi”: altri indizi per Spartacus?

Da qualche mese circola la voce del progetto Spartacus, servizio che andrebbe a “fondere” PlayStation Plus e PlayStation Now in un unico abbonamento. Non è stato rivelato ancora nulla di ufficiale, ma nel tempo le voci sono andate aumentando, e ora arrivano altri indizi in merito.

Alcuni utenti di NeoGAF hanno recentemente fatto sapere che i loro abbonamenti a PlayStation Plus e PlayStation Now sembrano essere stati uniti. Più specificamente, gli utenti con abbonamenti attivi per entrambi i servizi stanno segnalando che entrambi appaiono come abbonamenti per PS Plus, piuttosto che un abbonamento attivo per ciascuno. Oltretutto un altro utente riferisce anche che al momento del rinnovo del proprio account PlayStation Plus, ha ricevuto in regalo un abbonamento a PS Now per la stessa durata.

È possibile che si tratti semplicemente di un errore tecnico da parte di PlayStation, ma i recenti leak potrebbero far pensare ad altro. Più recentemente, oltretutto, alcuni report hanno affermato che l’annuncio di Project Spartacus da parte di Sony è “imminente”.

Un’altra fuga di notizie, nel frattempo, hanno affermato che un grande evento PlayStation è previsto per marzo (dove si potrebbe tornare a parlare di Hogwarts Legacy, e potrebbe essere annunciato un rinvio di Forspoken). Evento che potrebbe essere proprio il luogo dove il nuovo servizio in abbonamento potrebbe essere svelato.

Notizia questa da prendere dunque con le pinze, ma vi terremo aggiornati quando arriveranno annunci ufficiali in merito.