Who Pressed Mute on Uncle Marcus?: trailer ufficiale del titolo in full motion video

Wales Interactive (di Maid of Sker) ha pubblicato un nuovo trailer di Who Pressed Mute on Uncle Marcus?, titolo in full motion video in arrivo su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, iOS e Android il 18 marzo.

Queste le caratteristiche del gioco/film, attraverso la pagina Steam:

Ogni anno, la mamma di Abby organizza un quiz per la famiglia in occasione del suo compleanno. È una tradizione di vecchia data, che riunisce l’intera famiglia ricca ed eccentrica, e che Abby teme. Tuttavia, il quiz di quest’anno ha una differenza scioccante… mentre sta per iniziare, il suo amato zio Marcus le dice che sta morendo: qualcuno in famiglia lo ha avvelenato. Abby è l’unica di cui può fidarsi… Devi scoprire chi è l’assassino prima che sia troppo tardi.

• Girato durante il lockdown, contemporaneamente a Londra e Los Angeles

• Con Andy Buckley (The Office) nei panni dello zio Marcus

• Con protagonista anche Susannah Doyle (Black Mirror: Bandersnatch) e Robbie Kay (C’era una volta)

• Tornano gli attori FMV Georgia Small (Five Dates) e Al Weaver (The Complex)

• Dagli studi che hanno creato The Complex, Five Dates, Night Book e Bloodshore

Insieme al video, è stata pubblicato anche un post che mostra le funzionalità del gioco, che includono il trovare le prove e l’assassino.

Trova la prova

Nel corso del gioco raccoglierai prove su ogni personaggio, che userai per determinare chi è l’assassino. Alla fine di ogni turno di gioco avrai la possibilità di rivedere le prove della persona con cui hai fatto squadra. SUGGERIMENTO: puoi anche rivedere le prove di ogni personaggio nel menu principale!

Trova l’assassino

Pensi di sapere chi ha avvelenato lo zio Marcus? È il momento di accusarli! Se hai abbastanza prove a sostegno della tua accusa, alla fine del gioco potrai accusare quel membro della famiglia. Indipendentemente dal fatto che tu scelga correttamente o meno, ogni personaggio ha la sua storia, il suo segreto, che sarà scoperto alla fine del gioco.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Who Pressed Mute on Uncle Marcus?