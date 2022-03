IIDEA presenta la guida agli eSports sostenibili in Italia

Si è tenuto nei giorni scorsi sul canale di IIDEA il webinar dal titolo “Creare un contesto sostenibile per gli esports in Italia”, durante il quale Sergi Mesonero, Head of ISFE Esports, ha presentato la Guida agli Esports realizzata in collaborazione con ISFE Esports (Interactive Software Federation of Europe) oltre ad associazioni di diverse parti del mondo come Entertainment Software Association (USA), Entertainment Software Association of Canada, Interactive Games and Entertainment Association (Australia e Nuova Zelanda), e Interactive Software Federation of Europe per offrire a chi volesse approfondire l’argomento per passione o per lavoro uno strumento con tutto ciò che c’è da sapere sul fenomeno del momento.

Ma cos’è concretamente la Guida agli Esports pubblicata da IIDEA?

La guida agli esports è un documento in cui vengono spiegati quali sono i punti fondamentali all’interno del settore più in crescita dell’ambito videoludico, si parla di studi approfonditi riguardante le nuove generazioni, come gestire un team esports o perchè è così in crescita.

È possibile trovare la Guida agli Esports sul sito di IIDEA.

All’interno del webinar organizzato da IIDEA e moderato da Alessio Crisantemi (Direttore Responsabile di EsportMag.it) sono presenti figure di elite dell’ecosistema esports italiano: Federico Brambilla (Vice Presidente di IIDEA e CEO di Exeed), Marco Soranno (Esports Product Manager di PG Esports), Carlo Barone (Supervisor, Brand Management Italy di Riot Games) e Luca Pagano (CEO di QLASH); hanno parlato dei principali trend del settore del gaming competitivo in Italia e analizzato la sua evoluzione e le prospettive future.

A seguire il replay del webinar: