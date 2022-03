Microsoft sospende le vendite in Russia

I recenti avvenimenti in Ucraina hanno portato parte del mondo ad allontanarsi sempre di più dalla Russia, interrompendone i contatti: in queste ore si va ad aggiungere anche Microsoft che, tramite le parole del vice-presidente Brad Smith, ha fatto sapere che l’azienda sospende tutte le nuove vendite di prodotti e servizi in Russia. Contro la Russia e a favore dell’Ucraina, per le persone, i dipendenti e la protezione della sicurezza informatica del paese governato dal presidente Zelenskyy.

Qui sotto potete leggere il messaggio completo:

Come il resto del mondo, siamo inorriditi, arrabbiati e rattristati dalle immagini e dalle notizie provenienti dalla guerra in Ucraina e condanniamo questa invasione ingiustificata, non provocata e illegale della Russia.

Voglio usare questo blog per fornire un aggiornamento sulle azioni di Microsoft, sulla base del blog che abbiamo condiviso all’inizio di questa settimana.

Stiamo annunciando oggi che sospenderemo tutte le nuove vendite di prodotti e servizi Microsoft in Russia.

Inoltre, ci stiamo coordinando strettamente e stiamo lavorando in parallelo con i governi degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e del Regno Unito, e stiamo fermando molti aspetti del nostro business in Russia in conformità con le decisioni di sanzioni governative.

Crediamo di essere più efficaci nell’aiutare l’Ucraina quando prendiamo misure concrete in coordinamento con le decisioni prese da questi governi e prenderemo ulteriori misure man mano che la situazione continua ad evolvere.

La nostra singola area di lavoro di maggior impatto è quasi certamente la protezione della sicurezza informatica dell’Ucraina. Continuiamo a lavorare in modo proattivo per aiutare i funzionari della sicurezza informatica in Ucraina a difendersi dagli attacchi russi, tra cui di recente un attacco informatico contro una grande emittente ucraina.

Dall’inizio della guerra, abbiamo agito contro il posizionamento russo, le misure distruttive o dirompenti contro più di 20 organizzazioni ucraine governative, IT e del settore finanziario. Abbiamo anche agito contro i cyberattacchi contro diversi altri siti civili. Abbiamo pubblicamente sollevato le nostre preoccupazioni che questi attacchi contro i civili violano la Convenzione di Ginevra.

Stiamo anche continuando a mobilitare le nostre risorse per aiutare la gente in Ucraina. I nostri team di Microsoft Philanthropies e UN Affairs stanno lavorando a stretto contatto con il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) e più agenzie delle Nazioni Unite per aiutare i rifugiati, fornendo tecnologia e supporto finanziario per le principali ONG e, dove necessario, stiamo difendendo questi gruppi dai continui attacchi informatici.

Come azienda, siamo impegnati nella sicurezza dei nostri dipendenti in Ucraina e siamo in costante contatto con loro per offrire supporto in molte forme, compresi quelli che hanno dovuto fuggire per la loro vita o sicurezza.

Come molti altri, siamo al fianco dell’Ucraina nel chiedere il ripristino della pace, il rispetto della sovranità dell’Ucraina e la protezione del suo popolo.