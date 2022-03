Grand Theft Auto V e Online: nuovi dettagli delle versioni PS5 e Xbox Series X/S

Rockstar Games ha pubblicato dei nuovi dettagli relativi alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Grand Theft Auto V, in arrivo insieme a GTA Online il 15 marzo.

Queste nuove versioni di GTAV e GTA Online introducono la grafica high-end del PC nell’esperienza console, con nuove modalità grafiche: una risoluzione fino a 4K, un frame rate fino a 60 fotogrammi al secondo, una migliore qualità delle texture, opzioni HDR e ray tracing, oltre a utilizzare i progressi tecnici dell’ultimo hardware della console per tempi di caricamento più veloci, audio 3D coinvolgente, supporto per funzioni specifiche della piattaforma e altro ancora.

Si potrà scegliere tra una delle tre nuove impostazioni grafiche per adattare la propria esperienza di gioco. La modalità Fidelity è per la massima qualità visiva e punta a 30 FPS. In questa modalità la PlayStation 5 e la Xbox Series X supportano la risoluzione 4K nativa con ray tracing abilitato, mentre la Xbox Series S supporta la risoluzione 4K upscalata. La modalità Performance è per l’esperienza di gioco più reattiva e mira a 60 FPS. In questa modalità la PlayStation 5 e Xbox Series X supportano la risoluzione 4K upscalata mentre la Xbox Series S supporta una risoluzione di 1080p. Inoltre, PlayStation 5 e Xbox Series X hanno la modalità Performance RT, un ibrido tra le modalità Fidelity e Performance che supporta la risoluzione 4K upscalata con ray tracing abilitato e punta a 60 FPS.

Queste nuove versioni offrono anche miglioramenti trasversali tra cui tempi di caricamento più veloci, maggiore varietà di popolazione e traffico, maggiore densità della vegetazione, migliore qualità dell’illuminazione attraverso le ombre, i riflessi dell’acqua e altri elementi. In più, anti-aliasing migliorato, motion-blur, nuove esplosioni altamente dettagliate, fuoco e molto altro.

Grand Theft Auto Online

L’esperienza di GTA Online continuerà ad evolversi con PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Questa nuova generazione include una serie di nuovi veicoli e una nuova aggiunta al Los Santos Car Meet: Hao’s Special Works.

Oltre all’accesso incluso come parte di Grand Theft Auto V, GTA Online sarà anche disponibile per la prima volta come titolo standalone per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Inoltre, per i primi tre mesi dal lancio, GTA Online sarà disponibile per essere scaricato e tenuto gratuitamente per i giocatori di PlayStation 5 – rendendo più facile che mai per i nuovi giocatori provare tutto ciò che GTA Online ha da offrire.

Viene introdotta una nuova funzione Career Builder progettata espressamente per i nuovi giocatori, o per chiunque voglia resettare il proprio personaggio e ricominciare da capo. Con questo sistema, si ottiene un guadagno di 4.000.000 di dollari di GTA per selezionare elementi essenziali tra cui proprietà commerciali, veicoli e armi.

Inoltre, GTA Online per PlayStation 5 e Xbox Series X|S ha un assortimento di nuovi miglioramenti della qualità generale, tra cui una nuova introduzione progettata e tutorial per i nuovi giocatori, un nuovo menu principale front-end che consente di saltare direttamente in Freemode, rapine, gare, modalità avversario, l’ultimo contenuto dell’evento settimanale, e altro ancora.

I giocatori PS4 e Xbox One saranno in grado di trasferire sia i loro progressi dello Story Mode di GTAV che i loro attuali personaggi e la progressione di GTA Online su PS5 e Xbox Series X|S, o attraverso le piattaforme della console, con una migrazione una tantum per ciascuno.

A partire da oggi, i giocatori possono iniziare a trasferire i loro progressi dello Story Mode caricando un salvataggio sul Rockstar Games Social Club.

I giocatori con un account Rockstar Games Social Club saranno anche in grado di migrare i progressi dei loro personaggi di GTA Online su PS5 o Xbox Series X|S il 15 marzo caricando il gioco su una di queste nuove console.