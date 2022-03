Guilty Gear STRIVE: in arrivo le ARCREVO EMEA Finals

L’ARCREVO EMEA Tournament è una competizione online di Guilty Gear -STRIVE- organizzata da Bandai Namco Europe e Arc System Works in cui i migliori giocatori si sono sfidati con l’obiettivo di arrivare alle ARCREVO EMEA Finals.

Il torneo sta per giungere alle fasi conclusive, e in questa fase l’evento riunirà i vincitori dei 5 round di qualificazione che si sono tenuti in EMEA e 3 giocatori che arrivano dalla classifica della DAREDEVIL Leaderboard. Questi 8 partecipanti si sfideranno il 4 febbraio, a differenza di come era stato annunciato inizialmente per vincere il montepremi di 10 mila Euro.

Alle finali hanno avuto accesso i primi 3 classificati dei Daredevil Events, che unendo tutte le regioni EMEA in un unico torneo sono state certamente il modo più difficile di arrivare alle finals, quindi ci si può aspettare un livello altissimo da coloro che si sono classificati nella top 3 di questo tipo di torneo di qualificazione.

I giocatori che parteciperanno alle ARCREVO EMEA finals sono:

NASR | Latif

Shady

Oplon | Skyll

Slash

Truedevin

GIA | Uriel_Legion

WhiteBl4ck

Zando

Le finali saranno commentate da Logan Sama e trasmesse dal vivo dal canale Twitch di BANDAI NAMCO Europe.

Per seguire tutte le sfide basta collegarsi al canale twitch di Bandai Namco Europe, invece tutti i risultati delle finali saranno disponibili nella sezione esports di GamesVillage.