Death Stranding Director’s Cut: il nuovo trailer si focalizza sulle feature e contenuti per PC

Death Stranding Director’s Cut è in uscita il 30 marzo per PC tramite Steam e l’Epic Games Store. I giocatori PS5 saranno già a conoscenza delle nuove strutture e caratteristiche, ma per i proprietari del gioco base su PC, è stato rilasciato un nuovo trailer con tutte le novità. Le nuove strutture nella Director’s Cut includono il Poligono di tiro dove è possibile provare le armi e partecipare a prove classificate per il miglior tempo.

C’è anche il Circuito Fragile per le corse, completo di prove a tempo; l’opzione di rivisitare le precedenti battaglie con i boss; otto nuove tracce nel lettore musicale; e la Maser Gun che è una manna per i giocatori furtivi. Per maggiori dettagli su Death Stranding Director’s Cut, controlla la nostra recensione della versione PS5 qui. Se possiedi già il gioco base su PC, c’è un’opzione di aggiornamento di 10 dollari disponibile insieme al supporto per il trasferimento dei salvataggi.