Gran Turismo 7: ritirato dagli store russi

Il gioco di corse di simulazione della casa sviluppatrice Polyphony Digital, Gran Turismo 7, è ufficialmente disponibile in tutto il mondo per il divertimento delle masse tramite gli store delle console targate Sony.

Gran Turismo 7 è disponibile sin dal 4 marzo dopo aver reso disponibile un video trailer di lancio. Il gioco è acquistabile su Playstation Store per Playstation 4 e Playstation 5, tuttavia, sembra che il pubblico russo non avrà accesso al gioco.

Segnalato per la prima volta sul web, sembra che Sony abbia ritirato silenziosamente il gioco dal PlayStation Store nel paese russo, rendendolo non disponibile per l’acquisto. Dando un’occhiata alla pagina del gioco in Russia su PlayStation Store, ora si dice che la data di uscita è “in attesa di conferma”. La rimozione potrebbe non sorprendere, poiché alcuni giorni fa il vice primo ministro ucraino ha esortato le grandi società di gioco come PlayStation e Xbox a smettere di supportare il mercato russo nel mezzo dell’attuale crisi Russia-Ucraina. Sony deve ancora confermare formalmente la rimozione o fare una dichiarazione pubblica sullo stesso, sebbene sia ovviamente una delle numerose società del settore che ha adottato misure simili per sospendere le operazioni in Russia, infatti Microsoft ha smesso di rilasciare videogiochi negli store del paese russo, sospendendo quindi ogni vendita di qualsiasi prodotto rilasciato dalla suddetta azienda.