Final Fantasy XIV: rivelati i contenuti della patch 6.1 e successive

Square Enix ha recentemente ospitato un’altra live per Final Fantasy XIV, che descrive in dettaglio cosa può aspettarsi la base di giocatori del MMORPG dal prossimo aggiornamento, versione 6.1, in termini di contenuti. La trasmissione è stata diretta dal produttore e regista Naoki Yoshida e dal produttore della comunità globale Toshio Murouchi, dove hanno rilasciato nuovi dettagli sulle informazioni relative alle prossime patch 6.11, 6.15 e 6.18.

Il titolo dell’aggiornamento, che dovrebbe essere rilasciato a metà aprile, è Newfound Adventures e, a giudicare dall’aspetto della grafica chiave che è stata rivelata nella trasmissione, sembra che i guerrieri della luce stiano tornando a qualche allegra avventura. Final Fantasy XIV riceverà anche un nuovo capitolo nella serie di missioni principali, insieme a nuove missioni secondarie che includono la catena Tataru’s Grand Endeavour e una missione della storia aggiuntiva, che sarà disponibile dopo aver completato tutte le missioni di Endwalker . Inoltre, le serie di missioni della storia principale di A Realm Reborn saranno migliorate, insieme a modifiche al lavoro non specificate, mentre gli alloggi di Ishgard verranno aperti a Empyreum.

Inoltre, vengono aggiunti anche un nuovo dungeon segreto e una prova, insieme all’aggiunta di piastre dell’avventura, che saranno completamente personalizzabili. Sono in arrivo anche vari aggiornamenti come più acconciature per Hrothgar, una nuova animazione inattiva dell’ombrellone, skin e altro ancora, insieme all’aggiunta di 6.0 e 6.1. Nella trasmissione è stato anche trattato il Data Center Travel System, che consentirà ai giocatori di visitare i server all’interno dello stesso data center fisico. Nel frattempo, sono stati anche rivelati i tempi dell’evento stagionale del Little Ladies Day precedentemente menzionato, che dovrebbe iniziare il 14 marzo alle 1:00 PDT (le 10:00 in Italia). Ricordiamo che Square Enix ha anche dettagliato la road map dei prossimi aggiornamenti per il titolo.

Final Fantasy XIV è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.