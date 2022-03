Destiny 2: tempestivo hotfix del gioco

Destiny 2 La Regina dei Sussurri, è la prossima grande espansione di Bungie per il loro sparatutto in prima persona, ed è finalmente disponibile per i giocatori.

Essendo stato rilasciato in mezzo a tanto clamore ed eccitazione, l’espansione ed il gioco nel suo insieme hanno alcune carenze per quanto riguarda i glitch e gli exploit, che gli sviluppatori stanno risolvendo in modo rapido, tenendo anche conto delle modifiche ed aggiornamenti annunciati verso fine gennaio e che stanno per essere rilasciati. Oggi Bungie ha lanciato un nuovo hotfix che risolve alcuni di questi problemi.

Numerato 4.0.0.2, disabilita temporaneamente i forzieri nel mondo del trono di Savathun, poiché gli sviluppatori hanno notato numerosi casi di un bug in cui i forzieri venivano aperti molto più rapidamente del previsto. Inoltre, sono stati apportati problemi anche alla missione Sabotaging Salvation, che ora consente ai giocatori di completare la serie di missioni, seguita da correzioni di bug generali.

Le note sulla patch per l’hotfix di Destiny 2 La Regina dei Sussurri sono considerevoli, ed affrontano molto di più oltre a quanto sopra menzionato. Gli hotfix mirano a correggere i bug che riguardano le attività, mondo del trono di Savathun, la campagna principale, le abilità dei personaggi , la creazione delle armi, le armi stesse, armature, taglie, ricompense e molto altro ancora.