Rust Console Edition: disponibile l’aggiornamento di marzo per PC

Il gioco multiplayer di sopravvivenza sviluppato da Facepunch Studios Rust è ancora uno dei giochi più giocati su PC e i continui aggiornamenti da parte degli sviluppatori per migliorare e supportare il titolo sono uno dei fattori chiave che contribuiscono alla popolarità. Mantenendo fede ai propri impegni, Facepunch ha ora rilasciato un altro nuovo aggiornamento per la versione PC del gioco.

L’aggiornamento di marzo copre molte aree dove sono necessarie modifiche e correzioni, come i miglioramenti visivi dei monumenti più vecchi per allinearli alla sua qualità e fedeltà attuali e renderlo coerente con il tono visivo generale. Anche la gru magnetica della discarica è stata migliorata e sono state apportate correzioni per la visione notturna. L’esperienza visiva della guida dei veicoli è stata aggiornata, insieme ad alcuni aggiornamenti ai modelli del mondo, correzioni e modifiche generali alla QoL, come un decadimento delle auto più lento, grandi forni che forniscono calore e altro ancora. Potete trovare le note complete del nuovo aggiornamento qui. Di seguito una panoramica:

Modifiche

Aggiunto il supporto per il filtraggio dei tag nel browser del server

Aggiunte nuove musiche di gioco

Aggiunti 14 nuovi modelli mondiali

Schermata di caricamento aggiornata

Migliorata la grafica di braccia e corpo su alcuni veicoli

Migliorata l’animazione della chiave magnetica in terza persona

Non è più possibile reskin delle porte aperte

Ora può passare da e verso la skin Fucile di ghiaccio indipendentemente dalle munizioni o dagli accessori