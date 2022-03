Leggende Pokemon Arceus: nuovi strumenti disponibili a tempo limitato

Leggende Pokemon: Arceus è arrivato a fine gennaio su Nintendo Switch, accompagnando i recenti remake di Diamante e Perla portando i fan in una nuova visione della regione di Sinnoh. Il gioco ha inaugurato una nuova strada per la serie, offrendo sezioni open map da esplorare e battaglie in stile Monster Hunter Stories 2.

Il nuovo aggiornamento chiamato Daybreak,ha reso disponibili nuovi strumenti contenuti dove i giocatori devono investigare su strani avvenimenti. Una nuova distribuzione di strumenti a tempo limitato è stata annunciata per il titolo. Questa volta i giocatori, inserendo l’apposito codice THX4Y0URHELP, potranno ottenere cinque ciottoli, cinque caramelle rare e cinque pezzi stella. Sarà possibile riscattare gli strumenti fino al 31 marzo. Di seguito una panoramica di Daybreak, il nuovo evento presente nel gioco, tramite il sito ufficiale:

In Daybreak dovrete indagare su delle misteriose comparse massicce di Pokémon in giro per tutta Hisui. Avrete anche l’opportunità di sfidare potenti avversari come Pokémon leggendari e Capitani.​ I contenuti di Daybreak saranno disponibili dopo aver guardato i titoli di coda del gioco.​ Un misterioso fenomeno ha colpito Hisui: comparse massicce di Pokémon in più luoghi contemporaneamente, accompagnate da temporali. Indagate insieme al Capitano Riza del Team Diamante e al suo compagno Munchlax.

Quando andate a dormire nel tuo Alloggio, potrai incontrare Arceus in sogno e cimentarti in prove di forza. Fra gli avversari troverete molti Pokémon davvero potenti. Potreste anche trovarvi in situazioni impensabili, come una lotta contro più Pokémon leggendari allo stesso tempo. ​La Disfida onirica sarà disponibile quando avrete completato tutte le missioni.​ Quando avrete allenato abbastanza i Pokémon, potrete anche affrontare nuove sfide nell’Area Allenamento del Villaggio Giubilo. Sviluppando così ancora di più le vostre capacità nella lotta sfidando i Capitani che avete incontrato nel tuo viaggio, oppure partecipando ad ardue lotte con dei requisiti specifici.

Leggende Pokemon: Arceus è disponibile per Nintendo Switch.