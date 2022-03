Sally Face: in arrivo la versione fisica su Switch

Sally Face, il titolo horror di Steve Gabry (Portable Moose) è arrivato su Switch a gennaio. Nelle ultime ore, insieme a Super Rare Games (publisher noto per le copie in scatola su Switch), ha annunciato l’arrivo della versione fisica sulla console Nintendo, con pre-ordini a partire dal 10 marzo, tramite lo store ufficiale.

Sono disponibili:

3000 edizioni standard

500 bundle steelbook

1500 collector’s edition

Questa la descrizione del gioco:

Unisciti al ragazzo dai codini blu, una protesi sul volto e un tragico passato. Nel primo episodio, “Strani Vicini”, Sally Face e suo padre si trasferiscono in un nuovo palazzo pieno di bizzarri inquilini, teatro di una terribile scena del crimine. Ciò che ancora non sanno è che le sventure sono appena iniziate…

Svela i sinistri misteri nella storia di Sally e scopri la verità che giace nascosta dalle ombre.

CARATTERISTICHE

Una narrazione intrigante che vi tormenterà a lungo

Parla con i morti utilizzando una console portatile, il Gear Boy

Realizzato da un unico sviluppatore: ciò include grafica, design e musica

Ispirato ai cartoni animati degli anni ’90 e agli incubi personali

Personaggi bizzarri, pony, headbanging e tanto altro

Qui sotto potete vedere il tweet di Steve Gabry che mostra le varie edizioni per Switch. Vi ricordiamo infine che Sally Face è uscito originariamente su PC nel 2016, e sono previste anche le versioni PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X, con uscita al momento prevista per la prima parte del 2022.