Final Fantasy XIV: dettagli Little Ladies Day

Square Enix ha finalmente annunciato tramite un post sul profilo Twitter dell’omonimo gioco, che per Final Fantasy XIV, avrà a breve inizio l’evento annuale Little Ladies Day, un evento a tema dopo la festa giapponese Hinamatsuri nel mondo reale. L’evento in questione inizierà dal 14 marzo.

Inoltre, il sito Web ufficiale del gioco verrà aggiornato con ulteriori informazioni sullo stesso 7 marzo. Le suddette informazioni parleranno delle ricompense per la partecipazione all’evento, insieme alle tempistiche per l’inizio dello stesso. In genere, gli oggetti degli eventi passati che i giocatori non sono stati in grado di ottenere vengono generalmente aggiunti al negozio un anno dopo la loro inclusione nel titolo. I suddetti oggetti acquistabili lo diventano anche tramite il cash shop nel gioco, quindi i giocatori possono aspettarsi che accada anche quest’anno.

A parte quanto sopra, per la giornata di ieri, era prevista la pubblicazione di una lettera del produttore, che ha delineato il contenuto aggiunto tramite la patch 6.1. La trasmissione è stata disponibile per la visione attraverso i canali ufficiali di Final Fantasy XIV su YouTube, Twitch e NicoNico. Negli stream avvenuti ieri, per la durata di poco meno di tre ore, si è parlato dei suddetti contenuti aggiuntivi per il titolo in questione, e molto altro ancora.