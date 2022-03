Phantom Breaker Omnia: trailer su Rimi

Rocket Panda Games e Mages hanno intensificando i loro sforzi promozionali per il loro prossimo picchiaduro, Phantom Breaker Omnia. L’ultimo trailer presenta il personaggio di Rimi doppiato in inglese da Carrie Savage e i giapponese da Eri Kitamura. Recentemente è stata presentata un’introduzione alle meccaniche di combattimento presenti nel titolo e il trailer sul personaggio Fin. In questo caso, il doppiaggio giapponese è affidato a Monica Rial mentre quello giapponese a Tomoko Kaneda.

Rimi è una ragazza di 17 anni che recita nel romanzo di avventura Chaos;Head. Sebbene abbia perso i suoi genitori in un incidente, non ha mai perso il suo entusiasmo e vivacità, né la sua immaginazione. Rimi ha il potere di trasformare le proprie delusioni in realtà e brandisce una DI-Sword. La sua DI-Sword può dividere il centro per il combattimento a doppia impugnatura. Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina Steam:

Un uomo misterioso, noto solo come Phantom, è comparso a Tokyo, capitale del Giappone, e ha manipolato adolescenti vulnerabili per farli combattere tra loro, donando loro armi mistiche di grande potenza note come Fu-mension Artifact. In cambio, ha promesso di esaudire i loro desideri, se sopravvivono. All’insaputa dei combattenti, i feroci scontri tra i Fu-mension Artifact hanno provocato distorsioni nello spazio-tempo, che hanno compromesso i confini tra gli universi paralleli. Alla fine, il crollo di questi universi spezzerebbe il sigillo che tiene prigioniero Phantom, liberando i suoi poteri distruttivi.

Caratteristiche

Un roster di 20 personaggi – include tutti i personaggi di Phantom Breaker: Extra come Kurisu Makise di Steins;Gate oltre a due nuovi arrivi esclusivi per Phantom Breaker: Omnia.

Scegli tra 3 diversi stili di combattimento: Quick, Hard e Omnia – i tre diversi stili nel gioco possono cambiare drasticamente la velocità, la potenza e le meccaniche dei personaggi.

Phantom Breaker: Omnia sarà disponibile il 15 marzo per PlayStation 4, Xbox One,Nintendo Switch e PC tramite Steam.