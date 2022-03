What Lies in the Multiverse: ecco 30 minuti di gameplay

Dopo il suo lancio su PC tramite Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Nintendo Switch. Un nuovo gameplay di What Lies in the Multiverse è stato pubblicato e il video di gioco mostra quasi trenta minuti di filmati dall’avventura comica che cambia dimensione. Di seguito trovate una panoramica del titolo tramite Steam:

Ok ragazzo, è ora di andare. Mi hai già creato abbastanza problemi e questi disastri non si sistemeranno da soli…

What Lies in the Multiverse è un platform puzzle guidato dalla storia pieno zeppo di bravate, caos e avventure che cambiano la realtà.

Trasformazioni continue

Sfrutta il potere del multiverso! Cambia mondo a mezz’aria, trasformando fosse in ponti, muri in tunnel e nemici in amici. Basta fare attenzione a non pasticciare con la gravità…

Mondi diversi

Intraprendi un viaggio tra mondi in pixel art, ciascuno con la propria realtà parallela in cui potrai tuffarti a piacere. Esplora templi, villaggi, porti, terre selvagge e tanto altro in una corsa per svelare i segreti del Multiverso.

Un cast di personaggi colorati

Fa’ conoscenza con un ampio cast di personaggi stravaganti: scienziati pazzi, agenti segreti, dolci vecchiette, monaci illuminati e un carismatico genio che salta tra le realtà di nome Everett, il quale ti ha promesso un’avventura vorticosa e che di sicuro ti sta dicendo tutta la verità su di sé, sissignore, non c’è nessun motivo di essere sospettosi!

Una storia più profonda

Una storia leggera ma emozionante che scava nel lato più oscuro della natura umana.

What Lies in the Multiverse è disponibile per PlayStation 4, PC tramite Steam, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.