Dragon Ball Card Warriors: disponibile nella versione Switch di DBZK + A New Power Awakens Set

Dopo il rinvio di fine anno, Dragon Ball Card Warriors è arrivato anche su Switch in Dragon Ball Z Kakaroth + A New Power Awakens Set. Per l’occasione Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

L’aggiornamento porta dunque il gioco di carte in cui creare il proprio mazzo con gli eroi del mondo di Dragon Ball (con più di 500 carte) e competere contro gli altri giocatori in sfide casual o classificate. Qui sotto potete vedere il video che fa un introduzione delle dinamiche di gioco di Dragon Ball Card Warriors.