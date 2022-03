Rising Spire: l’RPG a turni finanziato su Kickstarter

Il 22 febbraio è arrivato, su Kickstarter, Rising Spire, gioco di ruolo a turni ispirato ai Final Fantasy, in sviluppo da parte di Lonely Final Boss Studio. Nelle ultime ore il gioco ha raggiunto il suo primo goal, venendo finanziato a 20.000 dollari. Il prossimo stretch goal, posto a 25.000 dollari, porterà il gioco anche su Nintendo Switch. Al momento in cui scriviamo la cifra raggiunta è di 23.192 dollari, e mancano 19 giorni alla fine della campagna crowdfunding.

Nella descrizione del gioco si parla di esplorare terre uniche, costruire forti legami con improbabili alleati, risolvere enigmi e sconfiggere potenti entità per scoprire i segreti del passato e impedire che il mondo si distrugga.

Protagonista del gioco è Atlas, Un giovane Nephilim incaricato di porre fine ai demoni del passato. Atlas deve imparare a padroneggiare diverse armi per la battaglia, oltre ad esercitare i poteri divini della sua stirpe per sopravvivere e sconfiggere una minaccia dimenticata da tempo. Nel filmato qui sotto si può vedere come, oltre alle diverse armi disponibili, il protagonista può infatti anche trasformarsi e liberare nuovi poteri.

Al momento è possibile provare, su Steam, il preludio.

Lasciandovi al video per la campagna crowdfunging di Rising Spire, vi ricordiamo che recentemente su Kickstarter è passato Mina The Hollower, che ha raggiunto più di un milione di dollari.