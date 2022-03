Electronic Arts interrompe le vendite in Russia e Bielorussia

Electronic Arts è uno degli ultimi grandi editori ad aver interrotto le vendite dei suoi prodotti in Russia e Bielorussia. Dopo aver rimosso le squadre russe e bielorusse da FIFA 22, NHL 22 e altri titoli, la società ha dichiarato che è in procinto di interrompere la vendita di prodotti e servizi nei paesi. La decisione è stata presa in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio e supportata dalla Bielorussia. Di seguito la dichiarazione di Electronic Arts:

Continuiamo a essere scioccati dal conflitto che si sta svolgendo in Ucraina e ci uniamo a così tante voci in tutto il mondo nel chiedere la pace e la fine dell’invasione. Siamo solidali con il popolo ucraino. La nostra preoccupazione principale è la continua sicurezza delle persone nella regione, in particolare colleghi e partner, e stiamo cercando di capire come potremmo aiutarli al meglio oltre i nostri programmi già in atto. Abbiamo deciso di interrompere le vendite dei nostri giochi e contenuti, compresi i bundle di valuta virtuale, in Russia e Bielorussia mentre questo conflitto continua. Di conseguenza, i nostri giochi e contenuti non saranno più disponibili per l’acquisto nella nostra vetrina della regione russa su Origin o sull’app EA, anche attraverso i negozi in-game. Stiamo anche lavorando con i nostri partner di piattaforma per rimuovere i nostri titoli dai loro negozi e fermare la vendita di nuovi contenuti di gioco nella regione.

Recentemente Microsoft aveva annunciato che smetterà di vendere prodotti e servizi in Russia , mentre Sony Interactive Entertainment ha ritirato il lancio in Russia di Gran Turismo 7. Inoltre Cyberpunk 2077 e il produttore di The Witcher CD Projekt hanno anche interrotto le vendite dei suoi prodotti, inclusi i giochi per PC distribuiti tramite GOG, in Russia e Bielorussia.

