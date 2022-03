Destiny 2: il clan Elysium completa per primo il Raid “Promessa del Discepolo”

Nel corso delle ultime ore, la community di Destiny 2 è stata parecchio impegnata per portarsi a casa il World First del nuovo raid introdotto con Destiny 2 La Regina dei Sussurri, ossia la Promessa del Discepolo. L’attività ha visto diversi step parecchio ostici da affrontare e in tanti si sono bloccati in alcuni passaggi e non solo nell’incursione ambientata all’interno della piramide dell’oscurità.

Però, secondo quanto annunciato ufficialmente sui social di Bungie, il primo team ad aver portato a termine questa impresa è stato il clan Elysium, composto dai seguenti guardiani: Cruz, Kyros, Moople, Quazz, Saltagreppo e Slap. Questi player sono riusciti a completare prima di tutti questa attività veramente ostica, tanto da portarsi a casa l’agognata cintura del Raid visibile in calce alla notizia sul profilo ufficiale del gioco su Twitter.

Ricordiamo ai lettori che Destiny 2 La Regina dei Sussurri è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S. Nel frattempo, rimanete sintonizzati sulle nostre pagine.