Gran Turismo 7: ecco l’analisi di Digital Foundry della versione PS5

Gran Turismo 7 è disponibile sugli scaffali dei negozi per PlayStation 4 e PlayStation 5, e per darvi un’idea di cosa aspettarvi in termini di prestazioni, Digital Foundry ha fornito un’analisi per la versione PS5. Il gioco presenta anche l’aggiunta di una sfocatura di movimento per pixel durante le sessioni nell’effettivo a piena risoluzione, tuttavia non ci sono opzioni di risoluzione inferiore che potrebbero consentire l’uso del ray tracing accelerato dall’hardware nel gioco.

Una caratteristica chiave di Gran Turismo 7 è il ray-tracing con accelerazione hardware, ma viene offerta la possibilità di scegliere tra l’utilizzo del ray-tracing e un frame rate più elevato. Quando si utilizzano i riflessi, questa funzione viene utilizzata in tutte le scene che includono le auto, tranne che nel gioco vero e proprio. Ciò significa che i replay e il sistema di menu utilizzano la caratteristica, ma il frame rate è limitato a 30fps, mentre disattivando il ray tracing si rimuove il limite di prestazioni.