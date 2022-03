Forspoken supporterà Direct Storage su PC

Per Forspoken, il nuovo gioco di ruolo di Square Enix e Luminous Production, sono state condivise nuove informazioni riguardanti la versione per PC.A febbraio il prossimo ARPG di Square Enix ha ricevuto una valutazione dall’ESRB e alcuni rumors indicavano che il titolo sarebbe stato rinviato.

Tra le novità riguardanti il gioco un discorso della GDC è previsto per il 23 marzo che si concentrerà su Forspoken e sui suoi aspetti tecnici, e una descrizione del discorso sul sito Web ufficiale della GDC rivela che l’IP utilizzerà anche l’API Direct Storage di Microsoft su PC. Di seguito la dichiarazione:

Forspoken supporta anche la nuova API Microsoft Direct Storage. Una parte della sessione sarà dedicata alla sua aggiunta al gioco, mettendo in evidenza le sfide che lo studio ha dovuto affrontare e i vantaggi che sta apportando al titolo.



Direct Storage è stato introdotto per la prima volta da Microsoft prima del lancio di Xbox Series X/S, e poi trasferito anche su PC. L’API è progettata per migliorare l’I/O di archiviazione e il caricamento su PC con SSD NVMe per ottenere un caricamento e uno streaming rapidi simili a quelli di PS5 e Xbox Series X/S. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Senza sapere come, Frey Holland viene trasportata da New York alla terra mozzafiato di Athia, da cui non riesce a fuggire. Con un braccialetto magico e senziente avvolto inspiegabilmente attorno al suo polso, Frey scopre di poter lanciare potenti incantesimi e usare la magia per attraversare i vasti paesaggi di Athia. Presto Frey scopre che questa terra bellissima un tempo prosperava sotto il regno delle Tantha, delle matriarche benevole, finché una rovina devastante corruppe inesorabilmente tutto ciò che toccò. La Rovina trasformò gli animali in bestie, gli uomini in mostri, e i ricchi paesaggi in quattro regni pericolosi.

Forspoken è attualmente previsto per il lancio il 24 maggio in esclusiva per le piattaforme PS5 e PC.