Halo Infinite: la seconda Stagione si chiama Lupi Solitari

La Stagione 2 della modalità multiplayer di Halo Infinite si chiamerà Lupi solitari, ha rivelato 343 Industries in un nuovo aggiornamento su Halo Waypoint. La nuova Stagione sarà disponibile a partire dal 3 maggio e includerà porterà nuovi contenuti tra cui nuove modalità, mappe, skin, aggiornamenti delle playlist, modifiche al bilanciamento.

Le nuove modalità che arriveranno con la stagione 2: Lupi Solitari includono Last Spartan Standing, una modalità di eliminazione tutti contro tutti, e Land Grab, su cui non sono state ancora rivelate informazioni, mentre sarà disponibile anche King of the Hill una delle preferite dalla community. Nel frattempo, sono in arrivo anche nuove mappe, tra cui Breaker per Big Team Battle e Catalyst per Arena. È stato confermato una nuovo set armatura gratuito di Lupi Solitari, oltre al set armatura denominato Frattura. Intanto mentre 343 Industries ha anche condiviso uno sguardo a due nuovi Spartan che arriveranno con la prossima stagione in Spartan Sigrid Eklund e Spartan Hieu Dinh. Sono stati anche rivelati i concept art per le nuove mappe, Fracture armor core e due summenzionati Spartan. Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre.



Caratteristiche

Esplorate Zeta Halo : Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Salva i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro i temibili Esiliati .

: Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Salva i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro . Sconfiggete gli Esiliati : un terribile clan di guerrieri Brute, gli Esiliati, ora controlla il mondo anello danneggiato e disseminato di relitti. In netta inferiorità numerica e male armato, Master Chief dovrà impedire che gli Esiliati riparino l’Halo e si impadroniscano della più grande minaccia della galassia.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.