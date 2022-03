Shadow Warrior 3: aggiornamento presto disponibile

Shadow Warrior 3 di Flying Wild Hog è stato lanciato la scorsa settimana e, sebbene abbia ricevuto una discreta quantità di elogi, ci sono state anche alcune critiche. Le prestazioni sono state un problema per alcuni giocatori, sebbene anche il breve tempo di gioco, la mancanza di cooperativa e così via siano stati criticati. Pertanto, il team di sviluppo ha confermato che il suo lavoro non era stato completato e ha promesso una patch. Di seguito la dichiarazione:

Vi abbiamo guardato giocare al nostro gioco e abbiamo preso appunti dal vostro feedback che voi ragazzi state fornendo così volentieri sui nostri social network. Stiamo lavorando a una patch che risolverà i problemi di cui hai segnalato e sarà presto disponibile su tutte le piattaforme.

È probabile che questa patch risolverà problemi di prestazioni e bug, ma dovremo aspettare per ricevere maggiori dettagli. Forse ci saranno aggiornamenti e contenuti post-lancio come con il gioco precedente. Ambientato dopo gli eventi di Shadow Warrior 2, nella nuova IP Lo Wang collabora con Orochi Zilla per abbattere un enorme drago devastante. Il bottino e le fasi generate casualmente sono sparite, sostituite con un arsenale fisso di armi, fasi più lineari ed esecuzioni alla DOOM Eternal . Di seguito una panoramica:

Lo shogun aziendale caduto Lo Wang e il suo ex datore di lavoro diventato nemesi e assistente Orochi Zilla intraprendono un’improbabile missione per riconquistare un antico drago che hanno liberato a malincuore dalla sua prigione eterna. Armato con un mix punitivo di lame e proiettili, Lo Wang deve attraversare parti inesplorate del mondo per rintracciare la bestia oscura e respingere l’apocalisse ancora una volta. Tutto ciò che serve è la maschera di un dio morto, un uovo di drago, un tocco di magia e abbastanza potenza di fuoco per tenere a bada il cataclisma imminente.

Shadow Warrior 3 sarà disponibile dal 1 marzo per PC tramite Steam, PS4 e Xbox One.