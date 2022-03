Halo Infinite: Lead Multiplayer abbandona 343 Industries

A maggio per Halo Infinite sarà disponibile la nuova Stagione Lupi Solitari per la sua modalità Multiplayer portando con sé nuovi contenuti come set di armature, skin e mappe. L’azienda ha fatto sapere che un il Lead Multiplayer ha abbandonato il team per prendersi un periodo di meritato riposo e pensare alla prossima impresa.

Andrew Witts, che è stato in 343 Industries per oltre tre anni come Lead Multiplayer Modes and Systems Designer su Halo Infinite , ha recentemente annunciato su Twitter che lascerà lo studio. Prima di Halo Infinite, Witts ha lavorato anche presso ArenaNet su Guild Wars 2, presso Boss Key Productions su Lawbreakers e presso Ubisoft su Rainbow Six Siege. Di seguito la dichiarazione di Andrew Witts:

Oggi è stato il mio ultimo giorno in 343 Industries. È stato un onore guidare il team di progettazione MP in questi anni. Grazie a tutti i fan di Halo per i vostri feedback nel corso degli anni. Abbiamo creato questo gioco per voi. Ho intenzione di prendermi un po’ di tempo per rilassarmi e ricaricarmi, ma sono entusiasta di cosa accadrà.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.

