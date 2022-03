Perfect Dark: il gameplay verrà mostrato all’E3 2022?

Secondo le ultime informazioni il gameplay di Perfect Dark verrà mostrato in una vetrina di Microsoft E3 2022. Perfect Dark è guidato da The Initiative, uno studio guidato dall’ex capo dello studio di Crystal Dynamics, che apparentemente era un fattore nello sviluppo di proprietà di Square Enix prestato. Recentemente Xbox aveva firmato con Crystal Dynamics per co-sviluppare il suo reboot. Il gioco è stato annunciato durante i The Game Awards a dicembre 2020.

Questa notizia da Jeff Grubb durante il suo ultimo Gamesbeat, che ha fatto l’affermazione sul podcast di The Xbox Era quando una domanda degli spettatori ha portato il gruppo a discutere dell’imminente lista di giochi di Xbox e di quando è probabile che vengano rilasciati. Di seguito la dichiarazione:

Perfect Dark potrebbe uscire nel 2023, potrebbe facilmente uscire nel 2024, ma penso che probabilmente otterremo Avowed, probabilmente avremo Perfect Dark, a quel punto avranno quasi cinque anni interi di sviluppo. Passeranno sicuramente molto tempo su Starfield, probabilmente trascorreranno molto tempo su Redfall e Forza Motorsport 8, ma poi avranno molto spazio per parlare, poi arriverà il 2023, e i giochi di cui parlano saranno probabilmente i giochi che riceverai nel 2023, mi aspetto di ottenere il gameplay di Perfect Dark e cose del genere a quel punto.



L’E3 ha cancellato l’evento fisico di quest’anno per il terzo anno consecutivo e deve ancora confermare i piani per un evento digitale. L’anno scorso, l’ ESA ha tenuto tre giorni di copertura in live streaming per sostituire lo spettacolo fisico. Il fondatore dei Game Awards Geoff Keighley ha confermato che il suo evento digitale Summer Game Fest si svolgerà come previsto quest’anno, probabilmente a giugno. Dal suo annuncio, la notizia più importante per quanto riguarda il riavvio di Perfect Dark è che lo sviluppatore di Marvel’s Avengers e Tomb Raider Crystal Dynamics è stato assunto per aiutare a sviluppare il progetto.