Sony ha acquistato i diritti di una famosa IP di Konami?

Sono nuovamente rimbalzate in rete alcune indiscrezioni legate al possibile arrivo di una IP di Konami su PlayStation. Questa volta però il rumor vorrebbe che la stessa Sony Interactive Entertainment abbia addirittura acquistato i diritti per portare su PlayStation una famosa IP targata Konami, con l’annuncio che dovrebbe arrivare nel corso del 2022.

Il rumor, partito tramite il profilo Twitter di “VGnewsinsider” (visibile in calce alla notizia), promette anche l’arrivo di ulteriori dettagli già nel corso della prossima settimana. Ma di quale IP potrebbe trattarsi? Ovviamente, il pensiero va sempre sulle 2 IP principali del produttore nipponico, vale a dire Silent Hill o Metal Gear Solid, mentre Castlevania sembrerebbe essere più sullo sfondo. Stando ad un altro rumor, nel mese di marzo dovrebbe tenersi un nuovo Showcase di Sony, ma difficilmente assisteremo durante questa ipotetica presentazione all’annuncio legato al ritorno di una IP di Konami.

PlayStation have privately acquired the rights to a very popular Konami IP, it is rumoured to be the game I referred to in my earlier leak. more info next week

— Video Game Leaks (@VGnewsinsider) March 6, 2022