Dolmen sarà disponibile dal 20 maggio

Prime Matter e Massive Work Studio hanno annunciato che Dolmen, il gioco di ruolo d’azione in terza persona con un’ambientazione fantascientifica horror cosmica unica, uscirà il 20 maggio 2022. Per il nuovo titolo è stato pubblicato anche un nuovo reveal trailer sulle modalità multiplayer e co-op.

I giocatori saranno in grado di combattere i boss in co-op poiché potranno unirsi prima di ogni battaglia. Ci sarà anche una speciale Day One Edition che conterrà un set unico di armature e armi. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Dolmen catapulta i giocatori su un pianeta alieno ostile, conosciuto come Revion Prime.

L’obiettivo è recuperare campioni di un cristallo dalle caratteristiche assolutamente uniche, il cosiddetto Dolmen. Questi cristalli consentono l’interazione tra dimensioni diverse… una proprietà che potrebbe rivoluzionare il concetto di esplorazione spaziale e cambiare per sempre la percezione dell’Universo.

Caratteristiche

Combattimento Dinamico : sistema di combattimento ricco di tante armi e mosse diverse. Sarà possibile passare con disinvoltura dal corpo a corpo alle armi da fuoco per sconfiggere i nemici più impegnativi che incontrerai su Revion Prime.

Alla scoperta di un pianeta misterioso : esplorate un mondo devastato, oscuro e affascinante. Riuscirete a scoprire tutti i segreti di Revion Prime oppure troverete solo una morte orribile su un pianeta terrificante?

: esplorate un mondo devastato, oscuro e affascinante. Riuscirete a scoprire tutti i segreti di Revion Prime oppure troverete solo una morte orribile su un pianeta terrificante? Molti boss temibili : su Revion Prime troverete un esercito di orrende mostruosità che metteranno alla prova le tue capacità.

: su Revion Prime troverete un esercito di orrende mostruosità che metteranno alla prova le tue capacità. Modalità Energia: in Dolmen la gestione dell’energia è fondamentale per la vittoria. L’energia non viene utilizzata solo per caricare le armi da fuoco, ma anche per attivare una modalità speciale. La Modalità Energia conferisce effetti elementali alle tue armi da mischia, permettendoti di sfruttare appieno le particolari debolezze dei nemici.

Dolmen sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, X Box Series X | S e PC tramite Steam. Le prenotazioni sono ufficialmente aperte.