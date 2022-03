Dying Light 2 Stay Human: in arrivo il New Game Plus?

Techland ha promesso di supportare Dying Light 2 Stay Human con un flusso costante di aggiornamenti e nuovi contenuti per almeno i prossimi cinque anni, e nelle settimane successive al lancio dell’action RPG open world, l’azienda ha già fatto uscire diverse patch e pacchetti DLC. Se sperate che un altro aggiornamento in un futuro non troppo lontano aggiunga anche un’opzione New Game Plus al gioco, potrebbe esserci qualche speranza su quel fronte.

Rispondendo recentemente a un commento su Twitter che chiedeva la stessa cosa, Techland ha detto che sta pensando aggiungere un’opzione New Game Plus a Dying Light 2 Stay Human. Purtroppo non giungerà tanto presto l’attesa e richiesta feature, perché lo sviluppatore dice che è ancora troppo presto per promettere qualcosa.

Dying Light 2 Stay Human è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Uscirà anche per Nintendo Switch più avanti nel corso dell’anno come release esclusiva per il cloud.