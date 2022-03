Lost Judgment: annunciata l’espansione The Kaito Files

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato oggi che The Kaito Files, un’espansione della storia in quattro capitoli per Lost Judgment, verrà lanciata su PlayStation e Xbox il 28 marzo. L’espansione The Kaito Files sarà disponibile senza costi aggiuntivi per i possessori di Lost Judgment Ultimate Edition o del Season Pass, altrimenti potrà essere acquistata separatamente. Gioca nei panni del nuovo protagonista dell’agenzia investigativa Yagami, Masaharu Kaito, e affronta un nuovo caso che lega delle questioni in sospeso del suo passato in The Kaito Files. Kaito porta le sue tecniche investigative Primal Focus e due stili di combattimento bestiali per sfidare nuovi nemici e risolvere il caso con una distinta spavalderia.

In seguito agli eventi di Lost Judgment, Kaito prende un caso redditizio mentre Yagami è fuori città alla ricerca della sua vecchia fiamma, Mikiko. Lungo la strada, Kaito incontra Jun, un adolescente che afferma di essere loro figlio e che si allea con lui per scoprire la verità dietro la scomparsa di Mikiko. Ora Kaito si trova immerso tra passato e presente e deve affrontare un sindacato legato al ventre criminale di Kamurocho. Ma perché Kaito e Mikiko si sono separati e cosa c’entra questa fazione oscura con lei?

Ecco le caratteristiche principali dell’espansione: