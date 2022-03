Halo Infinite: rinviate ancora una volta la campagna cooperativa e la Forgia

Lanciare Halo Infinite senza la campagna cooperativa o la Forgia è stato un grosso problema sin dal lancio dell’opera targata 343 Industries. Entrambe sono modalità che i fan della serie apprezzano molto, e anche se il lancio dello sparatutto non ha sicuramente sofferto a causa della loro assenza al lancio, la delusione è stata comunque sentita in lungo e in largo. Originariamente, il piano era stato quello di lanciare la campagna co-op con la Stagione 2 e la Forgia con la Stagione 3, ma quando la prima stagione del gioco è stata essenzialmente raddoppiata in lunghezza, entrambe sono state ritardate di tre mesi ciascuna. Ora, sembra che la strada sia ancora più lunga.

343 Industries ha recentemente fornito nuovi dettagli sulla Stagione 2: Lupi Solitari, la prossima stagione di nuovi contenuti per la componente multiplayer di Halo Infinite, prevista per il 3 maggio, e allo stesso tempo, ha anche dato aggiornamenti su come lo sviluppo sta procedendo per la campagna co-op e Forgia. Entrambi, a quanto pare, arriveranno un po’ più tardi del previsto, anche se 343 Industries ha ancora intenzione di aggiungere il primo durante la Stagione 2, e il secondo durante la Stagione 3.

343 Industries, in un aggiornamento su Halo Waypoint, ha scritto:

Stiamo facendo grandi progressi sulla rete cooperativa della campagna. E per essere chiari, questo lavoro è avvenuto in parallelo al lavoro della Stagione 2, così come il nostro lavoro su Forge. Ma in realtà è che ci vorrà più tempo per ottenere un’esperienza co-op di rete a 4 giocatori di alta qualità e con tutte le funzionalità nel mondo enorme e aperto di Halo Infinite. Siamo anche impegnati in una grande esperienza co-op a 2 giocatori in split-screen su tutte le console Xbox, dall’originale Xbox One fino a Xbox Series X e le sezioni non lineari e aperte della Campagna presentano alcune grandi sfide per lo split-screen che ci hanno richiesto più tempo per risolverle.

Tutto questo significa che non saremo in grado di spedire la rete co-op della Campagna il 3 maggio, all’inizio della Stagione 2. Ma stiamo ancora puntando a consegnare la cooperativa di rete della campagna più avanti nella Stagione 2, e condivideremo una data di rilascio per quella e per la cooperativa in split-screen non appena potremo.

Stiamo anche facendo grandi progressi su Forge. Infatti, stiamo già facendo volare Forge a un piccolo gruppo di creatori della comunità e stiamo lavorando a stretto contatto con loro per assicurarci che tutti voi abbiate un’esperienza fantastica nel creare, condividere, navigare e giocare i contenuti di Forge. A breve termine, continueremo a far volare privatamente Forge man mano che lo sviluppiamo, mentre pianifichiamo anche il volo pubblico più avanti nell’anno. Abbiamo ancora l’obiettivo di spedire Forge con la Stagione 3.