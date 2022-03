Classifica italiana: Elden Ring domina

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ottava settimana del 2022, dal 21 al 27 febbraio. È stata la settimana del debutto di Elden Ring, e il titolo From Software ha conquistato i giocatori della penisola, occupando le prime quattro posizioni della classifica. In ordine dal primo al quarto, con le versioni PlayStation 5, PC, PlayStation 4 e Xbox Series. Quando si vede una versione PC nella top ten, specie ai piani alti, si comprende la grandezza del titolo. Vista anche la presenza del nuovo gioco di Miyazaki, Leggende Pokémon Arceus e Horizon Forbidden West scendono di qualche gradino. Il titolo Guerrilla Games è presente sia nella versione PS4 che PS5, trainando anche Zero Dawn al nono posto. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 ELDEN RING PS5

2 ELDEN RING PC

3 ELDEN RING PS4

4 ELDEN RING XBOX SERIES

5 FIFA 22 PS4

6 HORIZON FORBIDDEN WEST PS4

7 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* SWITCH

8 HORIZON FORBIDDEN WEST PS5

9 HORIZON ZERO DAWN SONY PS4

10 GRAND THEFT AUTO V PS4

CONSOLE

1 ELDEN RING PS5

2 ELDEN RING PS4

3 ELDEN RING XBOX SERIES

4 FIFA 22 PS4

5 HORIZON FORBIDDEN WEST PS4

6 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* SWITCH

7 HORIZON FORBIDDEN WEST PS5

8 HORIZON ZERO DAWN PS4

9 GRAND THEFT AUTO V PS4

10 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH SWITCH

PC

1 ELDEN RING

2 GRAND THEFT AUTO V

3 FINAL FANTASY VI PIXEL REMASTER

4 GRAND THEFT AUTO IV: THE COMPLETE EDITION

5 XCOM 2

6 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

7 DRAGON BALL FIGHTERZ

8 BORDERLANDS 3

9 SID MEIER’S CIVILIZATION VI

10 RED DEAD REDEMPTION 2

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail