MSI: Fino a 600 euro di sconto con l’iniziativa “Ti meriti un notebook migliore”

MSI lancia l’iniziativa “Ti meriti un notebook migliore” con cui da oggi e fino alla fine di Marzo sarà possibile acquistare un laptop a condizioni davvero imperdibili. Per chi è alla ricerca di un notebook per creare, per lavoro o per hobby, contenuti multimediali di vario tipo, il modello da non perdere è l’elegante e potente Creator Z16, che è dotato di display touch-screen da 16QHD 16:10 e GeForce RTX3060 Max-Q, e che può essere acquistato a 2.299 euro, anziché 2.699 euro. Della stessa serie è disponibile anche il modello in edizione limitata Creator Z16 Hiroshi Fujiwara Limited Edition, che è stato realizzato in collaborazione con il famoso padrino dello streetwear da cui prende il nome. Caratterizzato da un design estremamente elegante ed esclusivo, questo notebook è dotato di display mini-LED ed è in vendita a 2.399 euro, anziché 2.949 euro, quindi, con uno sconto di ben 600 euro.

Tra i notebook dedicati ai gamer si distingue, invece, il GF63Thin, un notebook sottile e compatto con display da 15,6. Disponibile in diverse versioni, che comprendono GPU GeForce GTX serie 30 e serie 16, per consentire a ognuno di trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, sarà disponibile, grazie a questa nuova promozione, con prezzi che vanno dai 999 ai 1.149 euro, con risparmi in base al modello fino a 200 euro. Tra i notebook per il gaming, chi desidera un laptop con prestazioni al top e un ampio display, non potrà lasciarsi sfuggire il GP76 Leopard. Dotato di display da 17,3FHD e RTX 3070, sarà in vendita al prezzo di 2.099 euro, anziché 2.499 euro, mentre chi ha disposizione un budget un po’ più contenuto, ma non vuole rinunciare a giocare alla grande, potrà orientarsi sul GF66 Katana, che sarà disponibile in diverse configurazioni con prezzi a partire da 1.199 euro, con un risparmio fino a 300 euro.

Infine, se si è alla ricerca di un notebook per lavorare o per studiare, l’attenzione potrà essere rivolta a uno dei numerosi modelli delle serie Modern 14 e 15, che sono ideali per chi desidera un laptop compatto, leggero e con un prezzo davvero alla portata di tutti (dai 499 euro ai 649 euro) oppure al Prestige 15 o all’innovativo Summit E16Flip, equipaggiato con display in grado di ruotare per essere utilizzato in modalità notebook o tablet, in base alla situazione, e che sarà acquistabile a 1.999 anziché 2.199 euro. Per ulteriori informazioni: https://it.msi.com/Promotion/you-deserve-a-better-laptop/nb