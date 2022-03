The Gunk: disponibile la modalità foto

Come era stato annunciato, è arrivata la modalità foto in The Gunk, l’avventura delle due esploratrici spaziali, sviluppata da Image & Form Games e pubblicata da Thunderful Games. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer che mostra proprio il funzionamento di questa modalità; potete vederlo in fondo alla notizia.

Questa nuova modalità mette nelle mani dei giocatori una suite di strumenti fotografici per aiutare a catturare gli scatti migliori del mondo alieno del gioco: è un modo perfetto per scavare più a fondo nei panorami che il titolo offre, e per dare potere alla creatività del giocatore, di offrire una nuova prospettiva sull’ambiente con fauna e flora aliena di The Gunk.

La nuova modalità Foto include una serie di possibilità di editing. Le opzioni di editing delle foto in post-processing includono la possibilità di regolare la profondità di campo, l’esposizione, il campo visivo, aggiungere filtri come “noir”, “seppia” e “cartoon”, e altro ancora. La modalità permette anche di regolare la posa della protagonista Rani e di cambiare le sue espressioni facciali per aggiungere personalità agli scatti e abbinare perfettamente il tono a cui stai puntando con ogni foto che si fa.

Per tutti i fan che hanno intenzione di condividere i loro scatti di The Gunk sui social media, Thunderful chiede proprio alla sua community di mostrare le proprie opere, taggando @Thunderfulgames e usando l’hashtag #TheGunkPhotoMode in modo da poter ritwittare le creazioni.

L’aggiornamento Photo Mode porta con sé una serie di migliorìe del gioco sulla base del feedback della community. Questi includono impostazioni di risoluzione migliorate, con monitor 4K ora supportati meglio, la possibilità di disabilitare la sfocatura di movimento, modifiche generali alla qualità, come un’impostazione per entrare automaticamente in modalità di mira e miglioramenti nel controllo del mouse.

Lasciandovi al video qui sotto, vi ricordiamo che The Gunk è disponibile su Xbox Series X/S, PC via Windows Store, anche su Xbox Game Pass, ed arriverà a breve anche su Steam.