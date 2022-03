Prinny Presents NIS Classics Volume 2 è uscito il trailer

Prinny Presents NIS Classics Volume 2 è una raccolta di videogiochi RPG strategici sviluppata e pubblicata da Nippon Ichi Software. In occidente è pubblicato da NIS America.

NIS America ha rilasciato un nuovo trailer per Prinny Presents NIS Classics Volume 2, il quale mostra ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman, uno dei due titoli inclusi nella raccolta. Il secondo titolo della collezione è Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound.

Prinny Presents NIS Classics Volume 2 uscirà per Nintendo Switch e PC il 10 maggio in Nord America e il 13 maggio in Europa. Tramite questo link sarà possibile esaminare la collector’s edition in edizione limitata di Prinny Presents NIS Classics Volume 2.

Informazioni generali sul gioco:

Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound è incentrato su Lord Zetta, un maestro della guerra tattica, e sulla sua ricerca di invadere e reclamare il Netherworld, come un libro. Usando strategie astute, magie ultra potenti e una vasta gamma di pazze armi mortali, Lord Zetta mira a prendere il controllo delle terre dei suoi nemici. Usando una caratteristica unica di questo sistema di battaglia, puoi evocare il tuo esercito tramite il sistema INVITE per eseguire i tuoi ordini sul campo di battaglia e dominare i tuoi nemici!

Quando la tua sete di nuove terre sarà placata, ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman ti farà tornare per averne ancora con il sistema di personalizzazione del personaggio definitivo che ti consente di rendere il tuo personaggio davvero tuo, dalla punta dei capelli a quella dei piedi! Realizzato su misura per sconfiggere i nemici, il tuo personaggio stabilirà anche una base e si farà strada attraverso una miriade di mappe, ognuna generata casualmente e tutte parte della tua storia unica!

Se vuoi saperne di più vi consigliamo la lettura del nostro precedente articolo.