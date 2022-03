Ender Lilies: 600 mila copie vendute, in arrivo la versione fisica

Limited Run Games ha annunciato l’arrivo della versione fisica, per PlayStation 4 e Nintendo Switch, di Ender Lilies: Quietus of the Knights, il metroidvania dark fantasy in due dimensioni con protagonista Lily e i suoi alleati. Da domani otto marzo sarà possibile pre-ordinare il gioco sul sito ufficiale, per un periodo di 4 settimane. Sarà disponibile sia in versione standard che in una collector’s edition: le consegne sono previste per maggio.

Inoltre, il publisher Binary Haze Interactive e gli sviluppatori Live Wire e Adglobe hanno annunciato che il gioco ha venduto oltre 600.000 copie digitali in tutto il mondo.

Queste le caratteristiche del gioco, via Steam:

■ Immergiti nell’esplorazione・ Viaggia per la vasta mappa di gioco e divertiti a completarne l’esplorazione.

・ La concatenazione continua di misteri e soluzioni non cesserà di stimolare la tua curiosità.

・ Decidere da dove cominciare e quali nemici affrontare per primi spetta soltanto a te.

■ Combattimenti tesi e soddisfacenti

・ Un istante di esitazione è fatale: goditi le battaglie al cardiopalma.

・ Ottieni la vittoria con schivate, scatti e una vasta gamma di attacchi.

・ Sconfiggi i diversi impuri incontrati durante il viaggio e ottieni 26 nuove abilità tra spade, archi, magia e molto altro.

・ Sfrutta le varie abilità per trovare lo stile di combattimento che ti si addice di più.

・ Equipaggia i cimeli per personalizzare i tuoi parametri, adattandoli al tuo stile di gioco.

・ Continua a provare senza mai arrenderti per sormontare poco alla volta le difficoltà. Soddisfazione assicurata!

■ Un mondo disperato e bellissimo

・ Due protagonisti contrastanti: una fanciulla pura e un cavaliere impuro.

・ Un mondo fantastico portato in vita da bellissimi disegni e animazioni bidimensionali

・ Nel corso dell’avventura della fanciulla, esposta a un ambiente crudele, la attendono vecchi amici da incontrare e con cui scontrarsi. Le tue scelte cambieranno l’esito della storia.

Oltre che su PlayStation 4 e Nintendo Switch, il gioco è disponibile anche su PC e Xbox One.

Qui sotto potete vedere il tweet che dà più di un indizio sull’arrivo della versione fisica di Ender Lilies.