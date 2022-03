Brawl Stars: arrivata l’undicesima stagione , The Biodome

Supercell ha reso disponibile l’undicesima stagione di Brawl Stars, “La Forza della Natura” (The Biodome in originale), che porta con sé la nuova brawler cromatica Eve e il nuovo pass.

Come avevamo fatto sapere durante il suo annuncio, Eve è una pulce aliena rintanata nella sua navicella, che col suo attacco principale spara tre uova di fila di varie dimensioni che causano danni diversi. Con la super, depone un uovo gigante che si schiude dopo pochi secondi generando tre piccoli alieni: se i nemici non li distruggono prima che gli si attacchino addosso, subiranno danni nel tempo. Oltretutto, muovendosi sempre sulla sua navicella, può sorvolare determinate superfici, come l’acqua o le buche.

Per l’occasione è stato pubblicato un trailer che mostra alcune delle novità che porta il pass, come la nuova skin di Stecca (Lucciola) e Eve Spinosa, ottenibile al tier 70.