Glover: in uscita ad aprile

La casa di sviluppo e il publisher Piko Interactive ha annunciato che rilascerà la versione PC, sulla piattaforma Steam, di Glover il 20 aprile.

Glover è un gioco di avventura ricco di enigmi composto da 6 mondi con 30 livelli diversi. Controlli un guanto carismatico che cammina con due dita, schiaffeggia più forte di Steve Austin, dribbla più velocemente di Scottie Pippen e gioca con una palla di gomma rimbalzante.

Glover è stato lanciato per la prima volta su Nintendo 64 e PC nel 1998 e l’anno successivo per PlayStation.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

Salva il mondo…da solo!

Il pacifico mondo del Regno è stato distrutto! Il mago, mentre mescolava pozioni con i suoi guanti magici ha provocato un’enorme esplosione, trasformandolo istantaneamente in pietra e rimuovendo i sette cristalli che danno al Regno la sua energia. Senza i cristalli, il castello e il suo mondo cadranno a pezzi e il mago sarà perso!

Spetta a Glover, uno dei guanti magici, trovare i cristalli, ora travestiti da palline di gomma e riportarli sani e salvi al castello. Guida Glover e le palle attraverso sette mondi magici pieni di enigmi e sorprese nascoste. Attento! Il guanto malvagio è in agguato nell’ombra e non si fermerà davanti a nulla per sventare i tentativi di Glover di riportare la pace.

Finally the wait is almost over. The #N64 Era Cult Classic Glover is coming soon! This version of #Glover is a completely redone from the original source code (N64 version of the game), and improved for modern PCs.#remaster #RETROGAMING #Nintendo64 pic.twitter.com/awbq00ALHr

— PIKO (@Pikointeractive) March 7, 2022