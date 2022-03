Fall Guys: da domani 8 marzo la nuova modalità Sweet Thieves

Da domani 8 marzo arriverà una nuova modalità in Fall Guys, il battle royale con i fagiolini di Mediatonic. Si tratta di Sweet Thieves, e sarà disponibile fino al 13 marzo. Da una parte ci sono le guardie, dall’altra i ladri di caramelle. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche della nuova modalità:

Gioca nei panni di una Guardia o di un Ladro nella modalità Invisibeans, e combatti per proteggere – o rubare – le caramelle nel nuovo e colorato livello Sweet Thieves.

Ladri

Ruba pezzi di caramelle!

Riportali alla tua base!

Evita di essere visto!

Guardie

Difendi le tue caramelle!

Afferra i ladri per mandarli in prigione!

I ladri sono invisibili, ma se vengono afferrati vengono spediti in prigione.

Qui sotto potete vedere il trailer, ricordandovi che in Fall Guys sono in arrivo anche contenuti legati ad Astro Bot.