Forspoken: l’uscita è stata rinviata

Il publisher Square Enix e lo studio di sviluppo Luminous Productions hanno annunciato tramite i loro social, un rinvio sulla data di uscita del gioco Forspoken.

Il lancio del gioco d’azione RPG open-world era previsto per il 24 maggio ed è stato rinviato all’11 ottobre.

“Abbiamo deciso di spostare la data d’uscita di Forspoken all’11 ottobre 2022. Il nostro obiettivo con questa IP è quello di creare un mondo e un’eroina con cui giocatori vorranno continuare a passare del tempo per gli anni a venire, quindi è molto importante non commettere errori. Per questa ragione nei prossimi mesi ci concentreremo sulla fase di polishing, e non vediamo l’ora di vedervi iniziare il viaggio di Frey questo autunno”.