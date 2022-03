F1 Manager 2022: in uscita questa estate

Frontier Developments ha annunciato, su Twitter, il gioco di simulazione gestionale F1 Manager 2022, il quale uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC sulle piattaforme Steam e Epic Games Store. Il gioco verrà rilasciato questa estate.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

Entra nella storia della Formula 1 con il gioco su licenza ufficiale F1 Manager 2022. Scegli una squadra e guidala alla vittoria confrontandoti con tutti i piloti e i protagonisti della stagione 2022. La licenza ufficiale F1 e l’estremo realismo di ogni suo aspetto rendono F1 Manager 2022 un’esperienza da vivere prima ancora che un gioco.

Scrivi una nuova pagina nella storia moderna della Formula 1. Scegli una squadra di F1 e conducila al successo nel corso della stagione ufficiale 2022. Puoi iniziare la tua corsa al titolo partendo dalle retrovie o direttamente in pole position: in F1 Manager, la scelta è solo tua. Il tuo obiettivo è stupire la dirigenza raggiungendo gli obiettivi di stagione e quelli a lungo termine, avviando la scuderia a un ciclo vincente.

F1® Manager 2022 launches this summer!

Drive Every Decision and take your place on the pit wall, as a Team Principal in the incredible world of @F1 🏁

— Frontier (@frontierdev) March 7, 2022