Soul Hackers 2: rivelati nuovi dettagli

Per Soul Hackers 2, il sequel di Devil Summoner: Soul Hackers del 1997 della Atlus, sono state condivise nuove informazioni e dettagli. Atlus West ha pubblicato nuovi screenshot per il gioco in arrivo (tramite Game Informer). Gli screenshot il menu di combattimento del gioco, alcuni incontri con i personaggi principali e varie altre cose. Gli sviluppatori hanno anche rilasciato alcune concept art per vari demoni, come Jack Frost, Gurr e altri. Di seguito una panoramica del titolo tramite Atlus:

Sono passati 25 anni dall’uscita di Devil Summoner: Soul Hackers, che ha accumulato un seguito integrando uno stile fantascientifico distinto nell’universo di Shin Megami Tensei. Ereditando l’essenza della serie Devil Summoner e Soul Hackers, il titolo ritorna dopo essere rimasto inattivo per un quarto di secolo con un concetto elevato ed evoluto, che racconta una nuova storia di umani e tecnologia.

Storia

Il protagonista, Ringo, un agente di Aion, deve unire le forze con Devil Summoners per fermare la fine del mondo. Utilizzate i COMP, gadget speciali per evocatori di Diavoli e spazzare via i nemici. I distretti della città segreta conosciuti come Realms dispongono anche di strutture in cui potete fondere demoni e modificare COMP. Rafforzate i vostri legami con gli amici attraverso le interazioni al bar o nel nascondiglio e, a volte, ripercorrendo i ricordi passati degli evocatori attraverso missioni visive.

Personaggi

Ringo : uno degli agenti di Aion, un futuristico essere digitale senziente che mostra un vivo interesse per la società umana, la cultura e le emozioni.

: uno degli agenti di Aion, un futuristico essere digitale senziente che mostra un vivo interesse per la società umana, la cultura e le emozioni. Figue : fredda e premurosa, si comporta come una sorella maggiore di Ringo e la tiene sotto controllo.

: fredda e premurosa, si comporta come una sorella maggiore di Ringo e la tiene sotto controllo. Freccia: un agente di Yatagarasu, una delle fazioni degli Evocatori di Diavoli. È uno degli individui la cui morte presumibilmente ha un ruolo nell’innescare l’apocalisse.

Soul Hackers 2 uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam il 25 agosto in Giappone e il 26 agosto in tutto il mondo.