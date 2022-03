Monster Hunter Rise Sunbreak: evento live previsto per il 15 marzo

A dicembre Capcom ha promesso di rivelare maggiori dettagli per Monster Hunter Rise: Sunbreak durante il periodo di primavera, e sembra che finalmente il programma sia stato annunciato. Un evento digitale è stato confermato per il 15 marzo alle 7:00 PDT (alle 15:00 in Italia), e include 20 minuti di nuovi dettagli.

Le nuove informazioni si basano sulla storia, nuovi luoghi e mostri, come il nuovo Elgado di base e personaggi unici. La presentazione può essere visualizzata su Twitch in inglese e su YouTube in giapponese. Finora, sappiamo già che Sunbreak si svolgerà in una nuova regione e aggiungerà il grado di maestro come nuovo grado di missione. I giocatori potrebbero anche incontrare “versioni più potenti” di mostri esistenti che hanno nuovi attacchi, anche se resta da vedere se si tratta di nuove sottospecie.

Monster Hunter Rise è un gioco di ruolo d’azione che trasporterà i giocatori nel colorato villaggio di Kamura, un nuovissimo e tranquillo luogo di montagna che attira i visitatori con la sua cultura unica e le innovative tecnologie di caccia. Dopo che i cacciatori hanno equipaggiato la loro armatura e scelto uno dei vari tipi di armi, apprendono nuovi metodi di caccia e sbloccano nuove strutture, comprese le ancient shrine ruins. Man mano che i giocatori sconfiggono i mostri e avanzano nel gioco, gli oggetti dei nemici caduti possono essere utilizzati per creare armi e armature uniche che aumenteranno le loro possibilità di successo e sopravvivenza futuri.

Il titolo Monster Hunter Rise fornirà ai giocatori un set inventivo di nuovi strumenti per rintracciare e sconfiggere mostri minacciosi. Per la prima volta in assoluto in un gioco di Monster Hunter, le azioni di grappling basate sul cavo possono essere eseguite utilizzando un wire bug in piedi oppure a mezz’aria, aggiungendo un nuovo livello di manovrabilità aerea alle strategie di caccia e agli attacchi.

Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile quest’estate per Nintendo Switch e PC tramite Steam.