Dead Space Remake: live stream fissato per il giorno 11 marzo

Motive Studios ed Electronic Arts hanno annunciato una data per il prossimo live stream di Dead Space Remake. L’evento è previsto per il giorno 11 marzo alle 10:00 PST (le 19:00 in Italia) tramite YouTube. Per quanto riguarda cosa aspettarsi, lo sviluppatore ha semplicemente affermato che questo è l’ultimo di una serie di primi sguardi allo sviluppo.

Annunciato all’EA Play Live dello scorso anno, il remake ricostruirà il gioco originale da zero su Frostbite Engine. Insieme a una grafica migliorata, sfrutterà gli SSD su Xbox Series X/S e PS5 per eliminare le schermate di caricamento supportando anche l’audio 3D. Nell’ultimo grande live stream degli sviluppatori, Motive ha offerto uno sguardo alle modifiche al classico sistema di smembramento. Ogni arma ha un effetto diverso su un Necromorfo, come rimuovere la carne o essere più adatto allo smembramento. Anche l’intero sistema per il movimento Zero-G è stato revisionato per imitare quello di Dead Space 2 con l’aggiunta di nuovi ambienti e sfide per lo stesso. Sebbene non abbia una data di uscita, i vari rumors indicano che potrebbe arrivare questo autunno. Di seguito una panoramica:

Il gioco mantiene la stessa trama di base dell’originale. Ambientata nel 26° secolo, la storia segue l’ingegnere Isaac Clarke, un membro dell’equipaggio su una nave da riparazione assegnata alla USG Ishimura, un’enorme nave mineraria planetaria che è diventata silenziosa. Mentre indaga su una richiesta di soccorso inviata dall’ufficiale medico della nave (la ragazza di Issac), l’equipaggio della nave viene attaccato da umani mutati. Issac è costretto a cavarsela da solo mentre cerca di salvare i suoi compagni sopravvissuti e di scoprire la verità dietro la perdita di Ishimura.

Dead Space Remake sarà disponibile per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.